Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost condamnat la 6 ani și 6 luni de inchisoare pentru trafic de migranți și conducere fara permis de conducere. Barbatul a fost cercetat catre politistii de frontiera din Arad pentru un transport ilegal de migranti a caror viata le-a fost pusa in pericol prin modalitatea de ascundere. Actiunea…

- Șoferul de tir, care a fost prins de polițiștii din Lugoj ca a imbarcat și transportat 37 de migranți, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „Prin ordonanța Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș din data de 29.08.2023 s-a pus in mișcare acțiunea penala fața de K.K., pentru savarșirea…

- 122 de cetațeni din mai multe state precum Bangladesh, Pakistan, India, Nepal și Irak au fost prinși de polițiști cand incercau sa treaca ilegal frontiera de vest. Doar intr-un automarfar au fost gasite 60 de persoane ascunse.

- La aproape doi ani de la disparitia lui Michael K. Williams, Irvin Cartagena, un traficant de droguri din Brooklyn, a fost condamnat la zece ani de inchisoare pentru ca i-a vandut actorului din „The Wire” heroina care continea fentanil, ceea ce a dus la moartea sa prin supradoza in 2021, dupa cum…

- Un barbat de 43 de ani, condamnat in Romania la 3 ani și 6 luni de inchisoare pentru trecerea frauduloasa a frontierei, a fost gasit intr-un local din Portofino, Genova, Italia. Potrivit Poliției Capitalei, in urma schimbului de date și informații cu autoritațile din Italia, a fost depistat un barbat…

- Un traficant de persoane din Romania a fost condamnat la inchisoare pentru 12 ani și 7 luni din cauza morții a 39 de imigranți vietnamezi care au murit intr-un camion.Marius Draghici, in varsta de 50 de ani, din Romania, a admis 39 de acuzații de omor din culpa și unul de conspirație pentru a ajuta…

- 92 de cetateni straini ascunsi in trei mijloace de transport conduse de soferi turci si romani au fost depistați, in ultimele 24 de ore, de politistii de frontiera de la PTF Nadlac II, informeaza Poliția de Frontiera.Cele 92 de persoane depistate in doua microbuze și un TIR proveneau din Siria, Irak,…

- Un tanar din comuna Niculești, de 26 de ani, a fost condamnat, in aceasta saptamana, la aproape 2 ani de inchisoare, pentru trafic și consum de droguri. Pentru infracțiunile comise, dambovițeanul va sta in spatele gratiilor un an și opt luni. Miercuri, 7 iunie, barbatul a fost depus de polițiști la…