Un traficant de heroină a aruncat un ghiozdan plin cu droguri fix la picioarele polițiștilor Procurorii DIICOT din Bucuresti au efectuat sapte perchezitii domiciliare in Capitala, fiind capturate 1,2 kilograme de heroina si aproape 6 kilograme de canabis, conform Agerpres. Potrivit unor surse judiciare, in urma descinderilor, au fost retinute trei persoane. Doi dintre traficanti vindeau heroina si cocaina pe raza Sectorului 5, iar al treilea se ocupa cu comercializarea de canabis, achizitionat din Spania. Conform surselor, cand politistii au ajuns la apartamentul unui traficant, acesta a aruncat heroina pe geam, intr-un rucsac, acesta ajungand fix la picioarele polițiștilor. The post… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

