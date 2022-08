Stiri pe aceeasi tema

- In zorii zilei de marți dimineața (16 august), vrachierul Brave Commander s-a deplasat prin apele Marii Negre, indreptandu-se catre Africa. Aceasta este prima nava de transport umanitar care parasește Ucraina cu destinația Africa de la invazia Rusiei din februarie. Transporta mii de tone de grau. Exporturile…

- Ministerul turc al Apararii a anuntat, marti, ca inspectia navei Razoni va fi efectuata de o delegatie formata din reprezentanti ai Turciei, Rusiei, Ucrainei si Natiunilor Unite. ”Nava Razoni a trecut de inspectia Centrului Comun de Coordonare si este gata sa ajunga la destinatie”, a declarat ministrul…

- Premierul britanic Boris Johnson i-a inmanat marți (26 iulie) președintelui ucrainean Volodymyr Zelenskiy premiul Sir Winston Churchill Leadership Award. Premiul a fost acordat pentru „curaj incredibil, sfidare și demnitate” in fața invaziei Rusiei. Acceptand premiul prin intermediul unei transmisii…

- Bombardamentele ”vizeaza doar infrastructura militara. Nu au absolut nicio legatura cu infrastructuri folosite in punerea in aplicare a acordului privind exportul cerealelor”, declara un purtator de cuvant al presedintiei ruse, Dmitri Peskov. ”De aceea, asta nu poate si nici nu trebuie sa sa afecteze…

- In acest moment, „50 de milioane de oameni din 45 de țari sunt la doar un pas de foamete”, spune directorul Programului Alimentar Mondial al ONU, Patrick Beasley, avertizand ca ”o catastrofa a foametei” care se profileaza acum va exploda in urmatorii doi ani, relateaza The Guardian . In acest context,…

- Milioane de tone de grau sunt in prezent in porturile ucrainene, fie blocate, fie ocupate de fortele rusesti, iar navele se confrunta cu pericolul minelor. Potrivit ministrului turc de externe, ONU a prezentat un plan pentru a facilita exporturile. Potrivit planului, ar putea fi stabilite coridoare…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, duminica, in timpul unei vizite in Finlanda faptul ca preocuparile de securitate ridicate de Turcia in opoziția sa fața de cererile de aderare a Finlandei și Suediei la NATO sunt legitime, potrivit Reuters. „Acestea sunt preocupari legitime.…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov a declarat, miercuri, 8 iunie, la Ankara, ca este sarcina Ucrainei sa rezolve problema reluarii transporturilor de cereale prin deminarea porturilor, scrie Reuters. Lavrov a subliniat ca nu este necesara nicio acțiune din partea Rusiei, deoarece și-a asumat deja…