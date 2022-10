Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a difuzat duminica o declaratie in care afirma ca a recuperat si a examinat epavele dronelor folosite in atacul de sambata dimineata asupra navelor Flotei ruse a Marii Negre in portul Sevastopol, sustinand ca dronele au fost lansate de armata ucraineana din zona orasului Odesa…

- UPDATE Natiunile Unite sunt in contact cu autoritatile ruse in urma informatiilor ca Moscova si-a suspendat participarea la un acord ce a reluat exporturile de cereale si ingrasaminte ucrainene la Marea Neagra, a declarat sambata un purtator de cuvant al ONU, citat de Reuters. „Este vital ca toate partile…

- ”Avand in vedere actul terorist al regimului de la Kiev cu participarea unor experti britanici impotriva unor nave ale Flotei ruse la Marea Neagra si a unor nave civile mplicate in securitatea culoarelor cerealiere, Rusia isi suspenda participarea la punerea in aplicare a acordului privind exporturile…

- Autoritațile ruse au anunțat sambata ca isi suspenda participarea la acordul intermediat de ONU ce asigura continuarea exporturilor de produse agricole din porturile ucrainene, dupa atacul cu drone asupra navelor din Crimeea, transmite Reuters. „Avand in vedere actul terorist efectuat de regimul de…

- Centrul Comun de Coordonare (CCC) din Istanbul, insarcinat cu controlul si monitorizarea exporturilor de cereale ucrainene din porturile ucrainene de la Marea Neagra, a autorizat pentru joi, 8 septembrie, plecarea altor cinci nave, cu cereale la bord, din porturile ucrainene Ciornomorsk, Odesa si Iujni,…

- Centrul Comun de Coordonare (JCC) a anuntat, intr-o declaratie, ca o noua ruta pentru nave va fi operationala incepand de vineri, in cadrul Initiativei Marii Negre pentru Cereale, relateaza CNN, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Centrul Comun de Coordonare din Turcia, care monitorizeaza implementarea acordului, a estimat cantitatea totala de cereale si produse alimentare exportate din trei porturi ucrainene de la Marea Neagra, de cand a fost incheiat acordul, la 721.449 de tone. Exporturile de cereale ale Ucrainei au scazut…

- Prima nava incarcata cu cereale care a parasit Ucraina de la inceputul invaziei ruse sufera intarzieri din cauza vremii nefavorabile, potrivit Centrului Comun de Coordonare (JCC) din Istanbul, relateaza CNN. JCC a anuntat ca nava Razoni s-a deplasat mai lent decat era preconizat, iar acum urmeaza sa…