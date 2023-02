Stiri pe aceeasi tema

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a declarat ca fundașul dreapta Cristi Manea (25 de ani) este incert pentru derby-ul cu FCSB, din etapa #24 Superliga. CFR Cluj - FCSB se joaca pe 5 februarie, de la ora 21:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1, Orange Sport…

- CFR Cluj și FCSB vor fi protagonistele celui mai important meci din cea de-a 24-a etapa a SuperLigii, duel programat duminica, de la ora 21:00. Inaintea partidei din weekend, CFR Cluj este lider in clasamentul din SuperLiga, cu 50 de puncte, in timp ce FCSB se afla pe locul 4, cu 41 de puncte.CFR Cluj…

- Modul in care Billel Omrani a jucat FCSB - Farul 2-3, dar și atitudinea delasatoare de la antrenamente, din ultimele zile, i-au determinat pe cei din staff-ul roș-albaștrilor sa-i ceara permisiunea lui Gigi Becali de a nu-l include pe francez nici macar in garnitura cu care se va face deplasarea la…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…

- Dan Petrescu a comparat-o pe CFR Cluj cu Steaua si Real Madrid, cand a fost intrebat despre viitorul echipei pe care o antreneaza. „Bursucul” nu se sperie de scenariul prin care gruparea din Gruia nu ia titlul in Liga 1 pentru a 6-a oara la rand. CFR Cluj a invins-o la limita pe FC Voluntari, […] The…

- Farul și CFR Cluj, primele doua clasate din Superliga, se vor infrunta luni, de la ora 20:00, in etapa 22 a campionatului. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata de PrimaSport 1, OrangeSport 1 și DigiSport 1. AICI, rezultatele etapei 22 din Superliga LIVE de la ora 20:00 » Farul - CFR Cluj,…

- CFR Cluj a fost aproape sa dea lovitura pe piața transferurilor, dupa ce se ințelesese cu clubul Slavia Praga pentru ghanezul Emmanuel Yeboah. Mutarea a picat, iar conducerea din Gruia a venit cu precizari importante.

- Nicolae Stanciu a dat recital in meciul Wuhan Three Towns – Meizhou Hakka, scor 3-0, din etapa a 26-a a campionatului Chinei. Mijlocasul roman a reusit o pasa de gol in victoria categorica, care i-a propulsat echipa pe primul loc in clasament. Titular la Wuhan Three Towns, Stanciu a avut nevoie de numai…