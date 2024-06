Un TIR s-a răsturnat, șoferul, transportat la spital cu un elicopter Un camion TIR s-a rasturnat, miercuri dupa-amiaza, pe DN 6, in localitatea Cornea, soferul autovehiculului, un cetatean turc, fiind transportat la spital cu un elicopter SMURD. „In timp ce un cetatean turc conducea un ansamblu de vehicule pe DN6, din directia Orsova catre Caransebes, pe fondul altor preocupari la volan, a parasit partea carosabila in partea dreapta a directiei sale de mers si s-a rasturnat. In urma accidentului a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto, care se afla singur in cabina si care a ramas incarcerat”, a precizat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "In timp ce un cetatean turc conducea un ansamblu de vehicule pe DN6, din directia Orsova catre Caransebes, pe fondul altor preocupari la volan, a parasit partea carosabila in partea dreapta a directiei sale de mers si s-a rasturnat. In urma accidentului a rezultat ranirea usoara a conducatorului auto,…

- O autocisterna incarcata cu 21 de tone de gaz petrolier lichefiat (GPL) s-a rasturnat, in noaptea de joi spre vineri, la iesirea din municipiul Husi. Pompierii din cadrul Sectiei Husi a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma…

- Astazi , pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati astazi, prin apel la numarul 112 despre producerea accident rutier,in localitatea Cumpana, judetul Constanta. Potrivit ISU, este vorba despre un pieton lovit de un autoturism, pe strada Dealul Spirii,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati de producerea unui accident trutier in localitatea Navodari, judetul Constanta Potrivit ISU Dobrogea, accidentul rutier s a produs intre un autoturism intrat intr un alt autoturism parcat pe strada Marii, in Navodari.…

- Astazi dimineata, pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost sesizati astazi, prin apel la numarul 112 despreproducerea unui accident rutier, ce s a produs la iesirea din localitatea Galbiori, judetul Constanta. Potrivit informatiilor furnizate de ISU Dobrogea,…

- In urma cu puțin timp, un TIR s-a rasturnat in șanț. Accidentul a avut loc pe DN17, in localitatea Coldau. Șoferul mastodontului a fost ranit și a fost transportat la spital. Un TIR s-a rasturnat in afara parții carosabile, in urma cu puțin timp, pe DN17, la ieșirea din localitatea Coldau. Autocamionul…

- Un apel la 112 a anunțat in urma cu puțin timp producerea unui accident rutier la ieșirea din localitatea Coldau spre Dej. Se pare ca un camion s-a rasturnat. La fața locului intervin pompierii, un echipaj de prim ajutor SMURD, dar și polițiștii. ”Din primele informații, nu sunt victime incarcerate.…