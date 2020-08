Stiri pe aceeasi tema

- Circulație ingreunata pe DN 6, intre Domașnea și Teregova, in urma unui accident rutier. Un TIR s-a rasturnat, iar una dintre cele doua benzi de urcare este blocata de camion. Circulația se va relua in condiții normal pe parcursul zilei de astazi. Un TIR nu a adaptat viteza la condițiile de trafic și…

- Un grav accident de circlulație s-a produs, astazi pe DJ 691 care leaga Timișoara de Fbiș. Un barbat de 65 de ani a condus cu viteza o motocicleta și, la un moment dat, intr-o curba la dreapta nu a adaptat viteza intrand pe contrasens. S-a izbit de o mașina de catre un barbat de 38 […] Articolul…

- Un accident de circulație spectaculos s-a produs, astazi, pe drumul care leaga Timișoara de Drobeta Turnu Severin. Un TIR, pe DN 6, intr-o curba intre localitațile carașene Domașnea și Teregova, s-a rasturnat dupa ce șoferul nu a adaptat viteza. Autotrenul, inmatriculat in Polonia, s-a rasturnat peste…

- Accident de circulație, marți, pe drumul ce lega Timișoara de Arad, in zona localitații Orțișoara. Trei persoane au ajuns la spital, printre care o fetița de 3 ani, dupa ce o șoferița a pierdut controlul volanului și s-a rasturnat in afara parții carosabile.

- Un barbat, care s-a dovedit ulterior ca a consumat alcool, a provocat un accident rutier, pe raza localitatii Jebel, rasturnandu-se cu masina pe care o conducea. Atat el, cat si un pasagerul care se mai afla in automobil, au fost raniti. Un barbat de 38 de ani conducea un autoturism prin localitatea…

- Accident de circulație in aceasta seara pe DN 68A, șoseaua care leaga Timișoara de Deva. Un șofer a pierdut controlul autotrenului pe care il conducea, iar autovehiculul s-a rasturnat. Barbatul a fost ranit ușor. „Circulație oprita pe DN 68A in zona Ohaba, jud. Hunedoara. Un autotren a derapat și s-a…

- Un șofer, in varsta de 72 de ani, a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe marginea drumului. Barbatul prezenta o alcoolemie de 0.80 mg/l alcool pur in aerul expirat. Articolul Un batran, de 72 de ani, beat la volan s-a rasturnat cu mașina in șanț apare prima data in Someșeanul.ro .