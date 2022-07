Stiri pe aceeasi tema

- Un autotren care circula pe DN6, dinspre Caransebeș spre Orșova, s-a rasturnat pe carosabil și blocheaza o banda din drum. Accidentul a survenit pe raza localitatii Armenis. Se preconizeaza reluarea circulației in condiții normale la ora 12, informeaza DRDP Timisoara. Articolul Un TIR s-a rasturnat…

- La inceputul acestei saptamani, Robert, un tanar, in varsta de 24 de ani din județul Hunedoara, in timp ce se deplasa cu autoturismul personal din municipiul Timișoara catre domiciliul sau, pe DN 6 in comuna Remetea Mare, a observat pe partea carosabila un portofel. A oprit autoturismul, a ridicat portofelul,…

- Un barbat din judetul Ialomita a fost ranit dupa ce camionul incarcat cu apa minerala pe care il conducea s-a rasturnat, joi dimineata, pe DN 15, in localitatea Grinties. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un tanar, de 28 de ani, din judetul Ialomita, conducea un…

- Polițiștii de la Sectia 3 din Timișoara au surprins si retinut un barbat care putin dupa miezul noptii trecute dadea o spargere la o societate comerciala de pe Calea Sagului. Acesta voia sa fure 27 de paleti din lemn, dar va petrece cel putin 24 de ore in arest si oamenii legii ii verifica activitatea…

- Circulația a fost blocata astazi, cu puțin inainte de ora 16:00, pe autostrada A1, sensul de mers Timișoara – Deva, la kilometrul 370+200, in apropiere de localitatea Hunedoreana Șoimuș. Traficul s-a oprit dupa ce bena unui autotren s-a rastrunat pe carosabil și a blocat benzile 1 și 2 de circulație.…

- Un tanar in varsta de 18 ani a furat o mașina in Timișoara, in miez de noapte, și a produs un accident. Polițiștii au constatat ca tanarul era baut și nici nu avea permis de conducere. „La data de 12 iunie 2022, in jurul orei 01:00, un tanar de 20 de ani a condus un […] Articolul Un adolescent baut…

- Conform primelor informatii, cauza probabila a producerii evenimentului a fost reprezentata de faptul ca soferul a adormit la volan. Un autotren pentru transport autoturisme, inmatriculat in Ucraina, s-a rasturnat in afara partii carosabile, pe DN 2, la limita judetelor Vrancea si Bacau. Din fericire,…