- INFRACTIUNE…Politistii de frontiera de la Albita au descoperit la controlul de frontiera si au retinut pentru continuarea cercetarilor, un autoturism marca Volkswagen, care figura in bazele de date ca fiind semnalat furat din Ucraina. Totul s-a petrecut pe 1 iunie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul…

- O tanara in varsta de 19 ani, cu cetațenie dubla, romana și ucraineana, a incercat joi seara vigilența lucratorilor din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Aceasta s-a "imbracat" cu 450 de pachete de țigari de contrabanda și a incercat sa le introduca in Romania. S-a prezentat ...

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au depistat si retinut un barbat cu cetatenie romana și Republica Moldova cautat de autoritatile din Germania, care este cercetat pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu țigari pe teritoriul acestui stat. In ziua de 8 mai, in…

- O femeie cu cetatenie romana si ucraineana este cercetata penal pentru tentativa de contrabanda calificata cu substante periculoase, dupa ce a fost depistata in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret ca incerca sa intre in Romania cu mai mult butelii freon, a informat, luni, Politia de Frontiera…

- Mai multe butelii cu freon, dar și țigari de contrabanda au fost descoperite intr-un microbuz care venea din Ucraina. Microbuzul condus de un șoferița de 34 de ani, cu dubla cetațenie, romana și ucraineana, s-a prezentat pentru intrarea in țara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret in ...

- Un barbat cu dubla cetatenie romano-ucraineana este cercetat penal dupa ce a fost descoperita, in microbuzul pe care il conducea, cantitatea de 6 tone de tutun de narghilea, in valoare de peste 100.000 de dolari, pentru care a prezentat documente falsificate, la controlul efectuat in Punctul de Trecere…

- Un barbat cu dubla cetațenie, romana și ucraineana, s-a ales cu dosar penal și a ramas fara 6 tone de tutun de narghilea, in valoare de 117.000 de dolari. Acesta s-a prezentat miercuri pe sensul de ieșire din țara, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Barbatul in varsta de 46 de ani ...

- Peste 300 de femieri au protestat, vineri, in doua puncte de trecere a frontierei din județul Arad, fața de comercializarea in Romania a cerealelor din Ucraina. Circulația pe DN7, catre punctul de trecere a frontierei Nadlac 1, dar și pe DN79A catre punctul de trecre a frontierei Varșand s-a desfașurat…