Traficul este oprit luni la intrarea pe Autostrada A1 in județul Timiș, pe sensul Deva – Nadlac, dupa ce un TIR a luat foc. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit la intrarea pe Autostrada A1 dinspre localitatea Margina, județul Timiș, pentru desfașurarea intervenției de lichidare a incendiului produs […] Articolul Un TIR a luat foc pe autostrada A1, in județul Timiș UPDATE Pompierii, in alerta. Incendiul a izbucnit langa o benzinarie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .