Un TIR a izbit violent o autoutilitară: unul dintre şoferi este în stare gravă Un autotren si o autoutilitara s-au ciocnit violent, luni, pe drumul national 64, in judetul Valcea, in urma impactului ambele autovehicule rasturnandu-se. In accident soferul autoutilitarei a fost ranit grav. Accidentul a avut loc luni dupa amiaza, pe DN 64, in localitatea Raureni din judetul Valcea. In urma impactului deosebit de violent, TIR-ul a iesit de pe sosea si s-a rasturnat peste un gard, in timp ce autoutilitara s-a rasturnat pe plafon, intr-un sant. Soferul autoutilitarei este ranit grav. „Politistii efectueaza cercetari pentru stabilirea cauzelor producerii evenimentului rutier",… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

