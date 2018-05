Stiri pe aceeasi tema

- Un camion a intrat in tunelul Bastionului Theresia din Timisoara, iar zidul vechi de 300 de ani a fost la un pas de a fi distrus. Șoferul tirului a crezut ca poate trece pe sub zidul gros și nu a ținut cont de indicatorul referitor la inalțimea maxima a vehiculelor. Scena a fost surprinsa, joi, de un…

- Seria neagra a accidentelor a inceput inca de vineri dimineața, pe drumul ce leaga Deta de Banloc. Un motociclist in varsta de 26 de ani, pompier, a ajuns la spital, dupa ce un tractor i-a taiat calea incercand sa intre pe un drum agricol. Tanarul a scapat, insa, cu rani ușoare și, dupa ce…

- Un grav accident feroviar a avut loc, sambata dupa-amiaza, la trecerea la nivel cu calea ferata de pe strada Oloșagului, din Lugoj. Șoferul unui autotren nu a respectat semnalele acustice și luminoase de la trecerea la nivel cu calea ferata, iar remorca TIR-ului a fost spulberata de trenul…

- Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, intre localitatile timisene Comlosu Mare si Teremia Mare. Soferul unui microbuz nu s-a asigurat la trecerea la nivel cu calea ferata, astfel a fost izbit de trenul regio, care face legatura intre Timisoara si Snnicolau Mare. In urma impactului, soferul microbuzului…

- Cativa soferi au vazut cum autoturismul a taiat strada in doua, a trecut peste scuarul dintre sensuri si a ajuns pe partea cealalta, in dreptul statiei de Pompieri, unde s-a oprit. Martorii au filmat momentul, nu inainte de a da alarma. „Tinerii astia doi, dormeau dusi in masina pe…

- Accidentul, spun polițiștii, s-a produs din cauza unui șofer in varsta de 70 de ani. El circula pe Calea Aradului, dinspre strada Felix spre Liege, iar la intersecție cu strada Cugir nu i-a acordat prioritate de trecere unei tinere de 21 de ani care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni.…

- Accidentul s-a produs in zona Tineretului. Soferul vinovat consumase bauturi alcoolice si s-a ciocnit cu o alta masina care circula regulamentar, dupa care a acrosat o femeie intr-o statie de autobuz si a lovit alte patru masini parcate. Victima a fost dusa la spital, unde a ajuns si soferul,…

- Accidentul rutier a avut loc, miercuri seara, in Piata Maria din Timisoara, o masina fiind lovita de un tramvai. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, la locul interventiei s-au deplasat o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare…