Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in Targoviște. Din primele verificari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat, de 34 de ani, din satul Valea Voievozilor, in timp ce ar fi condus un autoturism pe bulevardul I. C. Bratianu,…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in afara localitații Scheiu de Jos. Din verificarile efectuate, polițiștii au constatat ca un tanar de 22 de ani, din Ciolanești, in timp ce ar fi condus un autoturism pe DJ 702L, ar fi intrat…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in comuna Cobia. Din primele verificari efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat de 41 de ani, din localitatea Cobiuța, in timp ce s-ar fi deplasat pe o bicicleta, pe DJ 702E, fiind…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște – Biroul Rutier au protocolat un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, produs pe strada Șoseaua Nucetului din localitatea Baleni-Sarbi. Din verificarile efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat de 37 de ani, din Baleni Sarbi, ar fi…

- Foto: ISU Dambovița La data de 7 iulie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la faptul ca, in comuna Uliești, s-a produs un accident rutier. Din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat de 67 de ani, din Chiajna, in timp ce ar fi condus…

- Un barbat de 74 ani a murit dupa ce masina pe care o conducea a intrat in coliziune cu un alt autoturism, la Pastraveni, Neeamț. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Neamt , la volanul celuilalt autoturism se afla un tanar de 22 ani. Acesta a intrat intr-o depasire neregulamentara. La locul…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier, in localitatea Potlogeni Vale. In urma deplasarii la fața locului și din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca un barbat, de 25 de ani, din Teleorman, in timp ce ar fi condus…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au pus in executare cinci mandate de percheziție domiciliara, unul in județul Ilfov, doua in județul Sibiu și doua in județul Dambovița. Activitațile…