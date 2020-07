Un tip vine la spitalul de nebuni Un tip vine la spitalul de nebuni pentru a acorda un pian. In camera, in acel moment intra un alt tip și pornește televizorul. Sunetul strident al televizorului il incomodeaza pe primul sa acorde instrumentul, dar acesta totuși hotaraște sa nu-i zica nimic nebunului, ci pur și simplu ia telecomanda și oprește televizorul. Acela, straniu se uita la tipul ce a oprit televizorul, dar nu zice nimic și iarași pornește televizorul. Așa s-a repetat de cateva ori. Primul nu a rezistat muzicantul: – Asculta stimabile, eu incerc aici sa acordez un pian, iar sunetul televizorului nu-mi permite acest lucru.… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

