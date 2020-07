Un tip se plange – Nu mai exista deloc pasiune in relatia cu sotia mea… se plange un tip unui prieten. – De ce nu incerci sa aduci putin mister si intriga in viata ta? De exemplu, printr-o relatie extraconjugala? – Dar daca afla sotia mea? – Fii serios, sigur nu se va supara, traim in vremuri moderne, ce Dumnezeu! Du-te si-i spune si ei asta!Intors acasa la nevasta, isi ia inima in dinti si ii spune: – Draga mea… m-am gandit ca o relatie extraconjugala ne-ar putea apropia. – Las-o balta. Crezi ca n-am incercat? N-a mers! Articolul Un tip se plange apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

