Un tip se duce la doctor Un tip se duce la doctor: – Domnule doctor, in fiecare noapte sa visez ca imping un tren din Bucuresti pana la Ploiesti si inapoi. Dimineata ma trezesc extenuat. Ce imi recomandati? Doctorul se gandeste si raspunde: – Domnule, te duci acasa si inainte de a te culca iti imaginezi ca vei impinge trenul numai pana la Ploiesti. De la Ploiesti la Bucuresti voi apare eu in vis si il voi impinge eu. Pacientul pleaca multumit. Apare urmatorul pacient: -Domnule doctor, in fiecare noapte visez ca sunt cu zece femei. Dimineata ma trezesc extenuat. Doctorul cade iar pe ganduri: -Domnule, te duci acasa si… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Seismul a avut loc la o adancime de 131 de kilometri. Cutremurul s-a produs la 70 km Est de Brasov, 82 km Nord Est de Ploiesti, 111 km Sud de Bacau, 121 km Vest de Braila, 121 km Vest de Galati si 133 km Nord de Bucuresti. Cel mai semnificativ seism din acest an s-a produs in data de…

- Seismul a avut loc la o adancime de 110 kilometri si s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 75 km est de Brasov, 78 km nord-est de Ploiesti, 115 km vest de Braila, 116 km sud de Bacau, 117 km vest de Galati, 129 km nord de Bucuresti, 153 km nord-est de Pitesti, 189 km est de Sibiu, 193 km nord…

- A fost cutremur in judetul Vrancea Romania. Un seism cu magnitudinea de 2.6 grade a fost inregistrat, la ora 05.31, in judetul Vrancea, la 141 kilometri adancime. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica pamantului cutremurul a fost localizat la coordonatele Lat 45.6981deg;N…

- Cutremur in Buzau, azi dimineața. S-a simtit si in Bucuresti! Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe Richter s-a produs vineri dimineata, la ora locala 8:59, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.6 a avut loc, in aceasta dimineata, in Bulgaria Zona Silistra, la ora 06:30:20 ora locala a Romaniei . Seismul a fost inregistrat, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului, la coordonatele latitudine 43.8082deg;N 26.9588deg;E, la…

- F. T. In dimineața zilei de ieri, la intrarea in localitatea Romanești, pe sensul de mers Ploiești- București (km 49 +150), a avut loc un accident rutier grav, soldat cu decesul unei persoane și ranirea altor trei. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.4 grade a fost inregistrat la ora 21.22, in judetul Vrancea, la adancimea de 147km.Seismul a fost localizat de aparatura de specialitate a Institutului national de Cercetare Dezvoltare Pentru Fizica Pamantului la coordonatele Latitudine 45.6411deg;N ; longitudine 26.6155deg;E.Cutremurul…

- Numit manager imediat dupa declararea starii de urgența, dr. Catalin Carstoiu spune ca ”am facut cerere pentru detașarea a trei medici militari, care vor coordona secțiile” E nevoie de o intervenție brutala, uniforma militara inspira alt respect.Catalin Carstoiu, manager Spitalul Universitar de Urgența…