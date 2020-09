Un tip intra intr-un bar Intr-o noapte, un tip intra intr-un bar si-i cere barmanului o bautura. Apoi ii mai cere inca una. Dupa ce-a baut mai multe paharele, barmanul devine ingrijorat. – Care este problema? intreba barmanul. – Eu si sotia mea am avut o disputa in urma careia ea s-a jurat ca nu mai vorbeste cu mine un an intreg! -explica tipul. Barmanul s-a gandit la asta un timp: – Dar, nu este un lucru bun ca ea nu mai vorbeste cu tine? intreba barmanul. – Ba da, dar azi se face anu’… Articolul Un tip intra intr-un bar apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

