Un tip a condus toata noaptea Un tip a condus toata noaptea și mai are citeva sute de km de condus. Se oprește la marginea unui orașel, pune capul pe volan și se pune sa doarma. Abia ațipește cind ii bate cineva in geam. O tipa care facea jogging: – Nu știți cumva cat e ceasul? – E 6:20. – zise tipul morocanos și ațipește la loc. Alt alergator de dimineața ii bate in geam. – Imi spuneți va rog cit e ceasul? – Este 6:25! Ia o bucata de hirtie și scrie pe ea: " Nu știu cat e ceasul! " O pune pe parbriz și adoarme. Iar bate cineva in geam: – Domnule! E 6:30!

- – Nu mai exista deloc pasiune in relatia cu sotia mea… se plange un tip unui prieten. – De ce nu incerci sa aduci putin mister si intriga in viata ta? De exemplu, printr-o relatie extraconjugala? – Dar daca afla sotia mea? – Fii serios, sigur nu se va supara, traim in vremuri moderne, ce Dumnezeu! Du-te…

- Un politist vine seara acasa. Lumina era stinsa, sotia se culcase. Cand sa se bage si el in pat, sotia se scoala si ii cere o aspirina. Politistul se ridica, se imbraca pe intuneric si pleaca la farmacia din colt. Acolo farmacistul il intreaba : – Nu sunteti cumva ofiter de politie ? – Ba da. – Pai,…

- Parinții unui motociclist care a murit saptamana trecuta intr-un accident rutier, in județul Iași, au reclamat ca fiului lor i-au disparut actele, ceasul de la mana, borseta cu bani și un lanțișor de aur pe care il avea la gat. Accidentul a avut loc pe Drumul European E 85, in localitatea Miroslavești,…

- bull; Tragedia s a produs pe 19 iunieGabriel, tanarul decedat in accidentul rutier produs vineri seara, in zona Soveja, va fi condus astazi pe ultimul drum. Victima a impactului intre cele doua autoturisme, Gabriel a fost ranit grav si, la spital, a pierdut lupta cu viata.Noaptea trecuta, mai multi…

- Un tanar mergea cu autobuzul … statea pe scaun și citea o carte. Moment in care o doamna in varsta urca in autobuz. Tanarul, foarte amabil din fire, se ridica in picioare si ii ofera locul. Doamna se aseaza si zice: – Tinere, dumneata cred ca esti din Cluj. – Da, asa e, de unde v-ati dat seama? –…

- Bula catre tatal sau a doua zi dupa noaptea nuntii:– Tata eu divortez!– Ai innebunit, asa repede, ce s-a intamplat? – Nu conteaza eu divortez!– Mai fiule, mie poti sa-mi spui, sunt tatal tau, care e problema? – Tata, sotia mea este fecioara!Dupa un timp de gandire spune tatal:– Apoi fiule ai dreptate!…

- Libertatea dezvaluie, intr-un articol publicat zilele trecute, ca Virgil Guran, vicepreședinte PNL și consilier al premierului Ludovic Orban pe probleme de ordine publica, are doua rude extrem de apropiate angajate in Ministerul Dezvoltarii condus de Ion Ștefan. Surse au declarat pentru Libertatea ca…

- Un șofer in varsta de 32 de ani din Oraștie, județul Huneodara, are dosar penal dupa ce a condus baut, a accidentat un pieton pe marginea drumului și a fugit. Accidentul s-a produs duminica seara și a fost anunțat luni de Poliția Hunedoara. Un barbat de 32 de ani, din Oraștie, a condus beat pe […] Articolul…