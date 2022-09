Un tînăr s-a filmat cum aruncă sute de lei peste fereasta unui automobil Un tinar s-a filmat cum arunca mai multe bancnote peste fereastra unui automobil, informeaza Noi.md cu referire la stiri.md. Acesta s-a filmat in timp ce se deplasa pe bulevardul Ștefan cel Mare, iar filmulețul l-a postat pe rețelele de socializare. El a aruncat bancnote de 10, 20 și de 100 de lei peste geamul automobilului. Fapta tinarului a stirnit un val de critici pe rețelele de socia Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

