Un timișorean spune că s-a apucat de trafic de droguri fiindcă pandemia i-a închis restaurantul: „Nu am avut vaccinul făcut, nu am putut să muncesc nicăieri” Un barbat de 30 de ani din Timișoara a fost condamnat pe 9 mai de Tribunalul Alba la cinci ani de inchisoare pentru trafic internațional de droguri, dupa ce a fost prins cu 7,5 kilograme de canabis primite din Spania. Barbatul a gasit o scuza inedita in fața anchetatorilor, dupa ce a fost prins in flagrant delict. Proprietarul unui restaurant din Timișoara a fost pus sub acuzare pentru trafic internațional de droguri dupa ce, pe 26 ianuarie, a fost prins de polițiști la scurt timp dupa ce a ridicat un colet cu 7,5 kilograme de canabis trimis din Spania. Ca sa nu fie prins de autoritați, barbatul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

