- Un barbat a fost ranit dupa ce a fost acroșat de un mini-excavator care mergea cu spatele, pe un drum comunal din județul Hunedoara „La data de 15 noiembrie 2023, ora 09:03, un barbat de 30 de ani din municipiul Timișoara, județul Timiș, in timp ce efectua lucrari de branșare a gazului cu utilajul din…

- Un barbat, aflat pe drum, a fost accidentat de un utilaj, manevrat de un muncitor pe un drum comunal. Polițiștii au constat ca muncitorul avea dreptul de a conduce suspendat, iar utilajul nu era inregistrat. „La data de 15 noiembrie 2023, ora 09:03, un barbat de 30 de ani din municipiul Timișoara,…

- Un șofer care nu avea permis de conducere a murit, duminica, dupa ce s-a rasturnat cu mașina, pe o șosea din județul Galați. Autoturismul a luat foc. Alte doua persoane au fost ranite. Incidentul a avut loc duminica, 29 octombrie 2023. Potrivit polițiștilor, un tanar de 23 de ani, domiciliat in localitatea…

- Ieri dimineața, in jurul orei 08.40, polițiștii Secției 5 Politie Rurala Dej au oprit pentru verificari un autoturism condus pe raza localitații Chiuiești, de un barbat de 40 de ani, din comuna Cașeiu. In urma controlului s-a constatat ca acesta nu deținea permis de conducere, fiind intocmit dosar penal…

- Un barbat a fost reținut de polițiști din Moinești, dupa ce a condus beat și fara permis de conducere. „Șoferul” avea o alcoolemie de peste 1 la mie. Pe 18 septembrie, in jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești au depistat in flagrant delict, un barbat, de 33 de ani, din…

- Tanar retinut de politisti pentru furtul unui autoturism La data de 13.09.2023, ora 21.40, Politia Municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin S.N.U.A.U. 112 de catre un barbat, despre faptul ca i s a furat masina fara acordul sau si colegul de camera i a luat cheile autoturismului.Echipa operativa…

- Un barbat in varsta de 27 de ani a fost oprit de polițiști pe o strada din Timișoara. Oamenii legii au constatat ca șoferul nu are permis de conducere și, in plus, era drogat. „La data de 12 septembrie, in jurul orei 17:00, polițiștii Secției 4 Timișoara au depistat un barbat, in varsta de 27 […] Articolul…

- La data de 7 septembrie 2023, in jurul orei 01.00, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 34 de ani, din municipiul Oraștie, județul Hunedoara, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Cloșca din Alba Iulia, fara a poseda permis de conducere…