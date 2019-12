Un timișorean, amendat cu 3.000 de lei pentru că a aruncat pe stradă un vas de WC Un barbat din Timișoara care a aruncat pe strada un vas de toaleta a fost amendat cu 3.000 de lei, transmite Hotnews.Barbatul a fost identificat dupa vizionarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din zona. Incidentul a avut loc pe strada Lunei.Barbatul, ajutat de o alta persoana, a abandonat vasul de toaleta pe domeniul public, in apropierea unei pubele.De asemenea, timișoreanul amendat trebuie sa demonstreze ca a predat vasul de toaleta firmei de salubrizare, precizeaza Hotnews.FOTO: Direcția Poliția Locala Timișoara Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

