- Peste 800 de AMENZI, date de polițiștii din Alba, șoferilor care au depașit limita legala de viteza. Șase conducatori auto, ramași PIETONI In saptamana trecuta, politistii din Alba au aplicat peste 800 de amenzi pentru depașirea limitei legale de viteza. Controalele au avut loc in cadrul acțiunii T.I.S.P.O.L.…

- Marian Iorga, inspectorul șef al Poliției Prahova, este pieton pentru trei luni de zile dupa ce a fost prins circuland cu viteza peste limita legala. Potrivit unor surse, Iorga a fost prins de subalternii sai circuland cu vitesa de 135 de km/h, pe DN1, noteaza ziarulincomod.ro. Incidentul…

- Un tanar din Zlatna s-a ales cu dosar penal pentru cumul de infracțiuni rutiere, dupa ce a condus o motocicleta. Vehiculul nu era inmatriculat, tanarul nu avea permis corespunzator și a fost prins de radar cu viteza peste limita legala. Potrivit IPJ Alba, marți, in jurul orei 18.50, polițiștii din Zlatna…

- Peste 320 de conducatori auto au fost sanctionati, intr-o singura zi, pentru abateri la regimul rutier. In ciuda condițiilor meteo, care ar fi presupus reducerea vitezei de circulație, 227 au apasat prea tare pedala de accelerație și au depașit limita legala de viteza. Potrivit IPJ Alba, la data de…

- La data de 5 martie 2021, intre orele 07,00-20,00 polițiștii Biroului Rutier Alba Iulia, impreuna cu cei ai Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, au organizat o actiune ce a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere și depistarea conducatorilor auto care nu respecta regimul legal de viteza. In…

- Un șofer vrancean a reușit, la finalul saptamanii trecute, un record de viteza pe DN2E85, in județul Buzau. Vineri dupa-amiaza, mașina condusa de tanar, in varsta de 32 de ani, a fost surprinsa de radar circuland spre București cu 212 km/h pe tronsonul din drumul european din afara localitații Poșta…

- Ieri, 16 februarie, in urma verificarilor efectuate, politistii Serviciului Rutier s-au sesizat din oficiu si au intocmit un dosar penal pentru conducere fara permis, in care sunt continuate cercetarile. Vizat este un tanar de 27 de ani care, in dimineata de 15 februarie a.c., a fost inregistrat cu…

- Viteza excesiva este una dintre cauzele producerii accidentelor de circulație. Chiar și așa, unele state americane și autoritați locale cresc limitele de viteza pentru a-i face pe șoferi sa conștientizeze ca circula mult prea repede. O decizie cel puțin ciudata. Asta nu-i impiedica pe conducatorii auto…