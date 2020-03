Stiri pe aceeasi tema

- "Este vorba despre un pacient care a murit pe 13 februarie" intr-un spital din Valencia si ale carui analize post-mortem s-au dovedit a fi "pozitive", a explicat presei responsabilul regional pentru sanatate Ana Barcelo Chico. Ministerul Sanatatii a anuntat marti ca numarul de cazuri confirmate…

- Astazi, 3 martie, a fost confirmata a patra persoana purtatoare a virusului COVID – 19 (coronavirus), pe teritoriul Romaniei. Barbatul a intrat in contact direct cu persoana din Timișoara, depistata pozitiv in data de 28 februarie a.c. In urma confirmarii contactarii virusului de catre cetațeanul din…

- A patra persoana confirmata cu noul coronavirus a fost internata, marți, in Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, iar in prezent nu are febra sau alte simptome ale bolii. Doua familii care locuiesc in apropierea casei barbatului sunt izolate la domiciliu, potrivit GCS.Potrivit…

- Prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus in Romania, barbatul din judetul Gorj, a fost declarata vindecata, a anuntat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. „Dintre cele trei persoane depistate pozitiv cu virusul COVID-19 pe teritoriul Romaniei, doar doi pacienti mai sunt purtatori ai virusului.…

- Directorul Institutului „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, a declarat, vineri, la „Tuca Show” ca femeia confirmata cu noul COVID-19 a plecat racita din Romania.„E in urma unei vizite scurte, dar o persoana care a plecat racita din Romania. Fiind racita mucoasele erau deschise și faptul…

- Tanarul in varsta de 25 de ani din Gorj care a fost prima persoana din Romania diagnosticata cu coronavirus nu mai este infectat cu COVID-19. Potrivit unui test facut vineri, barbatul urmeaza sa mai fie supus unui test și va ramane in carantina pana luni. In cazul in care și cel de-al doilea test va…

- Avand in vedere actualul context epidemiologic, Ministerul Educatiei si Cercetarii face urmatoarele precizari: Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad a decis suspendarea cursurilor in perioada 24 februarie - 08 martie. Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara a luat…