Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat luni, 27 octombrie 2020, un barbat de 61 de ani, din comuna Jucu, in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DC4, in interiorul localitații Jucu, fara a deține permis de conducere. In cauza, polițiștii efectueaza cercetari sub aspectul…

- "La data de 25 octombrie, politistii din cadrul Sectiei 4 PolitieTatarasi au depistat un barbat de 50 de ani, din comuna Holboca, in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Iasi, fiind sub influenta alcoolului, in urma testarii sale cu aparatul alcooltest rezultand o valoare de 0,66 mg/l…

- Polițiștii clujeni au depistat, miercuri seara, un barbat care s-a urcat la volan deși nu deținea permis de conducere și se afla și sub influența bauturilor alcoolice.”La data de 14 octombrie a.c., in jurul orei 20.00, politisti din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat un barbat de 45…

- Politistii municipiului Gherla, impreuna cu cei ai Sectiei 7 Politie Rurala Gherla au desfasurat intre 9-11 octombrie activitati in vederea mentinerii unui climat de ordine si siguranta publica, prevenirea accidentelor de circulatie, dar si pentru limitarea raspandirii virusului COVID-19 si responsabilizarea…

- Individul a fost prins de catre politistii de la Sectia 4 (Tatarasi) in timp ce conducea o masina prin Iasi. "In urma testarii alcoolscopice, a rezultat valoarea de 0,62 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost condus la o unitate medicala, unde i-au fost recoltate probe biologice de sange…

- Ziarul Unirea Val de INFRACȚIUNI pe șoselele din Alba, in acest weekend. Șoferi bauți la volan, fara permis sau conducand mașini neinmatriculate, depistați de catre polițiștii din județ Polițiștii din Alba au depistat in acest weekend mai mulți șoferi bauți la volan, conducand fara sa dețina permis…

- In data de 15.08.2020, ora 01:24, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Hațeg au efectuat semnalul regulamentar de oprire al unui autoturism ce se deplasa pe strada Progresului, din orasul Hațeg, judetul Hunedoara, condus de catre un barbat in varsta de 30 de ani din Hațeg, iar in urma verificarilor…

- Ieri, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru-Rareș l-au depistat și oprit in trafic, pentru control, pe un tanar de 20 de ani, din Negrilești, care conducea un autoturism pe drumul județean 170, pe raza comunei Negrilești. Rezultatul testarii cu aparatul etilotest a fost negativ. In urma verificarilor…