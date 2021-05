Un tigru, rătăcit pe străzile orașului american Houston Un tigru, liber pe strazile din Houston, capitala statului american Texas. Autoritațile inca mai cauta felina, in timp ce proprietarul animalului a fost arestat. Locuitorii sint ingroziți și s-au baricadat in case, anunța televiziunea CNN. „Tigrul nu a fost inca localizat”, au precizat fortele de ordine din cel mai mare oras texan. Presupusul proprietar al tigrului bengalez este un tinar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

