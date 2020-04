Stiri pe aceeasi tema

- O femela de tigru malaezian de la gradina zoologica din Bronx a fost testata pozitiv cu coronavirus, anunta BBC. Reprezentantii Gradinii Zoologice din Bronx afirma ca rezultatul testului a fost confirmat de Laboratorul National pentru Servicii Veterinare din Iowa.

- Seful de cabinet al presedintelui nigerian a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a declarat marti o sursa oficiala, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Infectarea cu coronavirus a lui Abba Kyari, in varsta de 70 de ani, reprezinta un potential pericol de imbolnavire pentru presedintele Muhammadu…