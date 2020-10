Un tigan la poarta Raiului Un tigan, cioc-cioc-cioc la poarta Raiului. Sfantul Petru se duce sa vada. – Ce vrei, tigane? – Da, Doamne, si mie ca sunt si eu amarat, nu am casa, nu am bani, mor copiii de foame. Sfantu Petru scoate bagheta, face o data din ea si spune: – Du-te ca ai bani acum. Cioc-cioc-cioc iara la poartea Raiului. -Cine oare sa mai fie acum? zise Sfantul Petru si se duse sa vada. – Iar tu, tigane, ce mai vrei? – Doamne, da casa nu imi dai si mie? – Nu ai deja bani, nu poti sa iti cumperi una?!? In fine, daca ai batut drumu pana aici… Scoate bagheta iar si face inca o data din ea. – Du-te, acum ai si casa.… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

- Calugarul cade in mare.Vine o barca plina cu salvamari. -Va simtiti bine? Aveti nevoie de ajutor?!-Nuu! Dumnezeu ma va salva pe mineSe mai ineaca el putin, mai inghite niste apa..si mai vine o barca-Nene ai probleme, sarim sa te ajutam? -Nuu! Dumnezeu ma va salva. Nici nu termina de spus si se ineaca.…