Stiri pe aceeasi tema

- Fere și Liza aduc o noua premiera muzicala, o colaborare inedita, cu un mesaj autentic și puternic, intre trei generații de rapperi. Connect-R, Criss Blaziny și Bvacovia au intrat, in direct, la Virgin, inainte de #primulplay al piesei JCole. Bvcovia: ,,Nu haina il face pe om” In scurta discuție din…

- Primul care a crezut in tanara si cel care a indemnat o spre acest domeniu, atat cu vorba, cat, mai ales, prin puterea propriului exemplu, a fost chiar tatal sau, profesorul Ion Arsenie. La 29 de ani, in anul 2013, Ioana a obtinut titlul de doctor inginer in Constructii civile, in cadrul INSA din Strasbourg.…

- Franta nu va impune o alta carantina generala in tara, chiar daca un al doilea val de COVID-19 ar lovi in toamna, potrivit conducatorului Consiliului Stiintific din Franta, relateaza presa franceza, conform Mediafax. Jean-Francois Delfraissy, presedintele Consiliului Stiintific, este una dintre persoanele…

- Președintele francez Emmanuel Macron spera sa foloseasca puterea financiara naționala și a Uniunii Europene pentru a salva companii cruciale și sa le consolideze statutul de campioane - lucru ce face din Renault o problema, scrie Politico. Producatorul auto francez sângereaza financiar…

- O instanta din Paris a decis ca asiguratorul Axa trebuie sa il despagubeasca pe proprietarul unor restaurante pentru veniturile pierdute timp de doua luni din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat vineri avocatul reclamantului, ceea ce ar putea deschide calea unui val de litigii similare, transmite…

- Mircea Sandu, 67 de ani, anticipeaza ce se va schimba radical in fotbal, primariile iși vor retrage sprijinul financiar, explica de ce e nevoie de plafonarea salariilor si e revoltat de modul in care Romania a gestionat migratia celor din diaspora. Mircea Sandu a plecat la inceputul lunii martie in…

- Jurnalista si poeta Cristina Hermeziu a vorbit pentru „Weekend Adevarul“ despre cea mai recenta carte scrisa, despre volumul pe care l-a coordonat, despre viata in Franta in vremea pandemiei si despre dragostea pentru povesti.

- Alaturi de Sanador, am adunat cele mai importante sfaturi de protecție și prevenție, dar și raspunsuri la intrebarile pe care fiecare dintre noi le are acum, in timpul pandemiei Covid-19. Primul episod: cum deosebim simptomele unei raceli de infecția cu Covid-19? Ne raspunde dr. Andrei Tudor Rogoz,…