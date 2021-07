Stiri pe aceeasi tema

- Comedia de animatie/live action ''Space Jam: A New Legacy'', in care baschetbalistul american LeBron James face echipa cu personajele din serialul de desene animate ''Looney Tunes'', a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american, invingandu-si competitorii…

- Noul film „Space Jam: A New Legacy” a avut primul weekend in cinematografe incununat de succes. Cu 31,6 milioane de dolari incasari in weekend in box-office-ul nord-american, „Space Jam: A New Legacy” a debutat pe primul loc in top, devansand „Black Widow”, care a coborat pe pozitia a doua in clasament,…

- ''F9: The Fast Saga'', cel de-al noualea lungmetraj din franciza ''Fast and Furious'', isi pastreaza prima pozitie in box-office-ul nord-american dupa un debut in forta, cu incasari de 23,8 milioane de dolari de vineri pina duminica, conform cifrelor provizorii publicate duminica de o companie specializata.…

- Filmul „A Quiet Place II” a revenit pe primul loc in box-office-ul din America de Nord. A obtinut incasari de 11,6 milioane de dolari in cel de-al treilea weekend al sau de proiectii in America de Nord. Pelicula a devenit primul lungmetraj care a trecut de pragul incasarilor de 100 de milioane de dolari…

- Thriller-ul "A Quiet Place Part II", regizat de John Krasinski si produs de Paramount Pictures, este primul film din pandemie care depaseste suma de 100 de milioane de dolari din vanzarea de bilete in SUA, scrie Variety, conform news.ro De-a lungul weekend-ului, "A Quiet Place 2" a generat…

- Filmul horror "A Quiet Place Part II", distribuit de Paramount Pictures, a debutat pe primul loc in box-office-ul nord-american cu incasari de 48,3 milioane de dolari, potrivit cifrelor comunicate de compania Comscore, informeaza Xinhua. Acest film, o continuare a peliculei din 2018 "A Quiet Place",…

- Sunt din nou filme in cinematografe, iar topurile incasarilor de weekend arata cifre din ce in ce mai mari de la o saptamana la alta. „Spiral”, cel de-al noualea lungmetraj din franciza „Saw”, s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american, dupa ce a obtinut incasari de 4,5 milioane de dolari…

- Filmul horror american "Spiral", cel de-al noualea lungmetraj din franciza "Saw", s-a mentinut pe primul loc in box-office-ul nord-american, dupa ce a obtinut incasari de 4,5 milioane de dolari in cel de-al doilea weekend al sau de proiectii in Statele Unite si Canada, potrivit cifrelor anuntate de…