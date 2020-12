Un thermopolium, „fast-food” antic, a fost descoperit intact la Pompei

Stiri pe aceeasi tema

- Un thermopolium, un fel de "fast-food" stradal din Roma Antica, decorat cu motive policrome si aflat intr-o stare foarte buna de conservare, a fost adus la lumina la Pompei, au anuntat sambata reprezentantii sitului arheologic, relateaza AFP. Blatul acoperit cu cenusa vulcanica fusese…

- Spumantele autohtone continua sa straluceasca la competițiile internaționale. Republica Moldova a obținut 11 medalii, dintre care una de aur și 10 de argint in cadrul celei de-a 18-a ediție a celui mai important concurs, dedicat vinurilor spumante „Effervescents du Monde”. Rezultatul inregistrat de…

- Primaria din Roma a prezentat pentru publicul larg o serie de descoperiri arheologice datand din Antichitate, care au fost gasite in timpul unor sapaturi realizate in capitala Italiei, informeaza DPA, potrivit AGERPRES. Roma este un imens santier arheologic in plina activitate si, totodata,…

- Arheologii au descoperit ramasitele bine conservate a doi barbati care au murit arsi de eruptia vulcanica ce a distrus orasul antic Pompei in anul 79 d. Hr, a anuntat sambata ministrul Culturii din Italia, potrivit Reuters. Foto: (c) Luigi Spina/Handout via REUTERS Unul dintre acestia era probabil…

- O femeie din Canada, care a sustras cateva obiecte din orașul antic Pompeii, le-a returnat dupa 15 ani, susținand ca au fost „blestemate”, scrie The Guardian, citata de Digi24 . Turista a trimis catre o agenție de turism din sudul Italiei un colet care conținea doua placi de mozaic și o bucata dintr-o…

- O turista din Canada, care a furat mai multe artefacte din Pompeii, le-a returnat dupa 15 ani. Aceasta a spus ca au fost „blestemate“, potrivit The Guardian . Turista a trimis catre o agenție de turism din sudul Italiei un colet care conținea doua placi de mozaic și o bucata dintr-o amfora, alaturi…

- Asociația Foto Club Arad a anunțat premiile Ars Fotografica 2020. SECTIUNEA „LIBER - COLOR” : Premiul I si Medalia de Aur AAFR – Bardossi Virgilio, Italia – Strade bianche 1 Premiul II si Medalia de Argint AAFR – Badea Teodor, Gaești – Air Show 1 Premiul III si Medalia de Bronz AAFR – Voștinar Ioan…