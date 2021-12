Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei care nu stiu ce este laptele de aur, e timpul sa afle. Aceasta bautura nu are nicio legatura cu laptele clasic, produsul de provenienta animala. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel &…

- Greseala MORTALA. O familie intreaga a MURIT. Ce sa NU faci niciodata atunci cand gatesti cartofi Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Metoda de pastrare a cartofilor…

- Accident grav in Baia Mare. O tanara de 25 de ani a facut prapad la volanul unui autoturism Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Azi-noapte, polițiștii baimareni au fost…

- Chisturile sunt o problema pt multe femei si ele trebuie tratate corespunzator pentru a nu evolua si pentru a nu se transforma in probleme mai grave de sanatate. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna. A nins in zona montana inalta. Stratul de zapada masura pana la 40 cm la statia meteo Iezer. Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort****…

- Problema de matematica ce a reușit sa imparta internetul in doua. Contabilul care cheltuie 500 de euro și trebuie sa dea bani in plus! Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile…

- Testul runelor iti spune ce te asteapta in viitor. Succes fulminant, fericire orbitoare sau, dimpotriva, tristete naucitoare? ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Alege o runa si afla ce favoruri iti garanteaza…

- Ora de iarna 2021. Dormim mai mult sau mai putin? Nu uitati sa potriviti ceasurile in weekend! ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix Comisia Europeana a cerut renunțarea la trecerea la ora de iarna incepand din…