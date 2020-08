Un test COVID-19 negativ nu înseamnă recuperare (Analiză științifică) Dupa opt luni de pandemie globala, inca masuram efectele doar in cazul deceselor. Cazurile care nu sunt spitalizate sunt denumite simplu „ușoare” și nu sunt urmarite. Recuperarea este definita prin externarea din spital sau testarea negativa a virusului. Sanatatea bolnavilor clasificați „recuperați” nu se masoara. Și, la nivel mondial, milioane de oameni inca in viața […] The post Un test COVID-19 negativ nu inseamna recuperare (Analiza științifica) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

