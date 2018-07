Stiri pe aceeasi tema

- Cetateanul britanic Husnain Rashid, care a incitat la comiterea unui atentat impotriva printului George, fiul ducilor de Cambridge, a fost condamnat vineri, de un tribunal din Londra, la inchisoare pe viata, relateaza AFP, preluata de agerpres. Britanicul, un sustinator al gruparii jihadiste…

- Romanul care și-a ucis șeful in prima zi de munca a fost condamnat la inchisoare pe viața in Marea Britanie. Superiorul sau, Masoud Esmailian in varsta de 46 de ani a fost gasit de polițiști, pe 28 aug...

- Un roman, acuzat ca si-a ucis fosta iubita, tot romanca, a fost condamnat la inchisoare pe viata, in Marea Britanie. Motivul pentru care a omorat-o i-a șocat pe polițiști. Romanul a fost condamnat la inchisoare pe viața dupa ce a atacat-o chiar in fata casei ei din Londra, in urma cu cateva luni.…

- Autorul atentatului de la Stockholm din 2017, condamnat, joi, la inchisoare pe viața, dupa ce a ucis cinci oameni si a ranit 14, printre care si o romanca. Pe 7 aprilie 2017, uzbekul Rahmat Akilov a furat un camion si a intrat in pietonii aflati pe o artera comerciala din Stockholm , dupa ce, in prealabil,…

- Un sustinator al gruparii radicale Statul Islamic a incurajat potentiali militanti sa comita atacuri la scoala frecventata de printul George, fiul cel mare al printului William, a indicat miercuri procuratura, in cadrul unui proces care are loc la tribunalul regal Woolwich din

- O instanta din orasul Tianjin l-a condamnat marti la inchisoare pe viata pe Sun Zhengcai, ex-ministru chinez al Agriculturii si fost secretar general al Partidului Comunist in provincia Chongqing, pentru luare de mita in valoare de 170 de milioane de yuani (22 milioane de euro), transmite agentia…

- Un frizer din Bedford, Marea Britanie i-a facut unui baiat de 10 ani o „tunsoare umilitoare” si dupa aceea l-a obligat sa mature parul de pe jos. Pentru fapta lui, frizerul Abdulrahim Omar a fost condamnat la 8 luni de inchisoare.