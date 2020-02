Stiri pe aceeasi tema

- Toti pasagerii care vin din Italia vor avea un flux separat pe Aeroportul International Iasi, ca masura de prevenire a imbolnavirilor cu coronavirus. De astazi, doar pentru acestia s-a redeschis terminalul T1, a anuntat directorul aeroprotului Catalin Bulgariu. El a mai spus ca prin acel temrinal, vor…

- Catalin Bulgariu, directorul Aeroportului Iasi, a anuntat ca terminalul T1 va fi redeschis exclusiv pentru pasagerii curselor dinspre Italia. El a detaliat acest plan in cadrul intalnirii de la Consiliul Judetean, unde au mai participat: Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase, Lucian…

- Mihai Chirica, primarul Iasului, viceprimarul Radu Botez, seful de la Directia de Sanatate Publice, Lucian Indrei si managerul spitalului de Boli Infectiose, Carmen Dorobat s-au intalnit azi dimineata pentru a stabili un plan de masuri pe fondul ingrijorarilor cu privire la infectiile cu coronavirus…

- Aeroportul Iasi va avea un buget in acest an de 45 milioane de lei, iar pentru investitii sunt alocate alte 90 de milioane, dupa cum a declarat directorul Aeroportului Iași, Catalin Bulgariu, in urma sedintei de astazi a Consiliului Judetean Iasi. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2020/02/17-feb-ora-18-C-Bulgariu-buget-aeroport.mp3…

- Deputatul PNL Marius Bodea critica faptul ca Aeroportul Iasi mai pierde o ruta interna, motiv pentru care solicita demiterea ‘urgenta’ a directorului aerogarii, Catalin Bulgariu. Parlamentarul sustine ca incepand cu 30 martie Tarom va desfiinta cursa directa Iasi-Cluj. Acesta este al 16-lea zbor pe…

- Lucrarile atat de necesare și importante pentru dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași au devenit o certitudine din data de 30 ianuarie 2020. Atunci a fost incheiat contractul de finanțare a proiectului intre RA Aeroportul Iași și Ministerul Transporturilor, care se referea la „Suplimentarea…

- Masurile speciale pentru combaterea noului coronavirus impuse de Organizatia Mondiala a Sanatatii au fost luate si pe Aeroportul International Iasi, unde a fost organizat un dispensar de prima interventie pentru persoanele care vin din regiuni ale Chinei. Pana in prezent, nicio persoana nu a fost depistata…

- „Speram din tot sufletul ca, in luna februarie, proiectul Codului aerian sa intre la votul final. Pentru Iasi, acest cod este deosebit de important pentru ca, prin noile prevederi, prin modul in care defineste servitutile, un nou caz Aroneanu nu se va mai putea intampla in Romania", a afirmat directorul…