Stiri pe aceeasi tema

- Noul grup, cu sediul la Bruxelles, pe care Bannon l-a ales ca o platforma, urmareste sa ajute organizatiile care au aceleasi pozitii nationaliste si anti-imigratie de pe intreg teritoriul Europei. Bannon a declarat pentru Reuters ca obiectivul este impulsionarea prezentei anti-UE in Parlamentul…

- Comisia Europeana a initiat, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul sau de legi recent adoptat si intitulat "Stop Soros". Purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis Schinas, a declarat intr-un briefing de presa ca executivul comunitar i-a trimis…

- Ungaria l-a decorat vineri pe ambasadorul Frantei la Budapesta, Eric Fournier, la scurt timp dupa ce diplomatul a fost inlocuit de presedintele francez Emmanuel Macron pentru ca a laudat politica privind migratia a premierului ungar Viktor Orban, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Ministerul…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a inlocuit in weekend pe ambasadorul tarii sale in Ungaria dupa difuzarea unor informatii confidentiale in presa in care emisarul francez lauda politica fata de migratie a liderului ungar Viktor Orban, relateaza luni Reuters. Pascale Andreani a…

- Universitatea Central Europeana (UCE) din Ungaria, fondata de omul de afaceri George Soros, a comunicat marti ca va recruta studenti in regim normal pentru anul academic 2019-2020 si a cerut ca guvernul ungar sa recunoasca oficial ca respecta legea, scrie Reuters, conform news.ro.UCE, care…

- Agentia siriana de stiri SANA a anuntat ca, in cursul noptii de luni spre marti, doua rachete lansate de fortele israeliene au lovit tinte in apropierea aeroportului international din Damasc, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Parlamentul de la Budapesta va anliza marti un proiect de lege care contine o prevedere, conform careia, organizatiile care ii sprijina pe imigranti vor plati o taxa speciala de 25%, a informat Ministerul ungar de Finante, transmite Reuters. Guvernul premierului Viktor Orban vrea sa utilizeze…

- Persoanele sau grupurile care ajuta migrantii sa depuna cereri de azil, in situatii in care acestia nu au dreptul la protectie, pot fi condamnate la pedepse cu inchisoarea in Budapesta. Asa prevede un proiect de lege depus marti in parlamentul de la Budapesta, potrivit Reuters. Proiectul cu pricina…