- Prima acțiune in justiție impotriva Ordonanței militare nr 2, care restrange o serie de drepturi, inclusiv participarea publicului la slube religioase, a fost inregistrata pe 23 martie la Curtea de Apel Bacau, secția de contencios administrativ... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat in aceasta seara, prevederile Ordonantei Militare nr. 3, privind noi masuri restrictive care sa ajute la combaterea raspandirii coronavirusului. Mai multe prevederi ale actului au fost mentionate, tot astazi, de catre presedintele Klaus Iohannis. The post…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat, dupa ce președintele Klaus Iohannis a declarat ca va decreta, incepand de luni, starea de urgența, ce masuri au fost luate in cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgența.Vela a spus ca prin decretarea starii de urgența romanilor li se…

- Ministrul interimar la Interne, Marcel Vela, ca protestul politiștilor, chiar in ziua prezentarii Bilanțului MAI in prezența președintelui Klaus Iohannis, „e o diversiune”, intrucat sindicatele din Poliție stiu ca salariile nu pot fi majorate, avand in vedere ca nu exista, in prezent, un Guvern…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat ca au fost alocați peste 5 milioane de lei pentru achiziționarea a 9.000 de camere video pentru polițiștii rutieri, dispozitive menite sa „regleze relația dintre polițist și cetațean”.Citește și: SURSE - Ce ascunde decizia CCR pe Codul Administrativ:…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, vineri, ca profilerul Politiei Romane, Dorin Dumitran, cel care i-a facut profilul psihologic lui Gheorghe Dinca, a fost medaliat de presedintele Klaus Iohannis la propunerea sa. Vela a prceizat ca, desi nu se finalizase cazul, stia care va fi evolutia si…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus, luni, ca va face verificari și in alte județe, nu doar in Dolj, acolo unde peste 100 de angajați din unitate ar avea diferite grade de rudenie, demnitarul explicand ca e posibil „ca aceasta epidemie sa fie in toata țara”.