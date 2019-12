Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 67 de ani, din Iasi, a fost inselata cu 6.000 de euro de mai multe persoane necunoscute, care au convins-o sa le trimita bani. Acestea au creat conturi false de Facebook si au convins-o pe femeie, medic iesit la pensie, ca vor sa vina in Romania sa investeasca in cercetarea medicala, a informat…

- Scandal public inainte de Alegerile Prezidențiale in județul Ialomița. Biroul Electoral Județean Ialomița și-a schimbat conducerea, dupa ce fostul președinte, judecatorul Daniela Raceanu, a demisionat din funcție. Decizia acesteia a fost luata dupa ce a formulat o plangere penala impotriva membrilor…

- Procurorii ieseni nu se impaca cu gandul achitarii secretarei de la Primaria orasului Targu Frumos, cea care l-a salvat de la demitere pe seful condamnat penal. Nemultumiti de decizia luata de prima instanta, cei de la Parchetul de pe langa Tribunal au formulat apel, iar procesul Feliciei Spulber urmeaza…

- Un barbat de 42 de ani, din Iasi, a fost condamnat la 10 luni de inchisoare cu amanarea pedepsei si va trebui sa presteze munca in folosul comunitatii dupa ce a a fost gasit vinovat de infractiuni de braconaj pisicol. Viorel Arbore a fost gasit vinovat de Judecatoria Iasi, insa sentinta nu este definitiva…

- Punct final in dosarul judecat pe fond in care au fost inculpați in urma cu patru ani și trimiși in judecata in vara lui 2016 agentul principal de poliție Claudiu Lup, de la Serviciul public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor Bistrița-Nasaud, și un barbat din Parva pe…

- Mogulul PRO este acuzat de o evaziune fiscala de peste 14 milioane euro Dosarul de evaziune fiscala a lui Adrian Sarbu, patron de trust media din Romania, a revenit pe rolul Curții de Apel București dupa ce anchetatorii de la Parchetul instanței supreme au refacut urmarirea penala așa cum a dispus instanța…

- Eduard Moldovanu, medic la Spitalul de Neurochirurgie, a fost condamnat, definitiv, la 3 ani de inchisoare cu suspendare, printr-o decizie luata in urma cu putin timp de Curtea de Apel Iasi. In prima instanta, medicul fusese condamnat la 4 ani de inchisoare cu suspendare. Citeste despre acest CAZ AICI.…

- Dosarul “Orizont”, in care fostul primar al Buzaului a scapat de raspunderea penala dupa ce procesul a fost intarziat nejustificat la Tribunalul Dambovița, merge din amanare in amanare și la Curtea de Apel Ploiești. Apelurile au ajuns la instanța prahoveana in luna mai, iar la primul termen s-a dat…