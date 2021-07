Un telefon lansat în urmă cu opt ani a câștigat un premiu pentru fotografie In zilele noastre, mai toți producatorii de telefoane mobile țin sa menționeze capacitațile incredibile ale camerelor pe care le au cele mai noi modele ale lor, insa se pare ca, in unele cazuri, poți scoate rezultate spectaculoase chiar și cu ansamblul foto al unui smartphone vechi de 8 ani de zile (și sa și caștigi un premiu facand asta). Una dintre cele mai des intalnite zicale in lumea tech este insa cea care spune ca „software-ul este mai important decat hardware-ul”, iar Apple este una dintre companiile folosite des pentru a exemplifica acest lucru, datorita faptului ca iOS este un sistem… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

