Un teatru din Japonia propune o modalitate inedită de vizionare, printr-o deschizătură asemănătoare fantelor cutiilor poştale Un teatru din Japonia propune o modalitate inovatoare de vizionare a reprezentatiilor sale de dans, printr-o fanta asemanatoare celei cu care sunt prevazute cutiile postale, initiativa prin care compania nipona spera sa aduca din nou publicul la spectacole avangardiste, respectand in acelasi timp distantarea sociala, informeaza Reuters. Spectatorii sunt asezati pe scaune inalte, in mai multe cabine separate care inconjoara scena, fiecare fiind prevazuta cu propria usa si o fanta asemanatoare celor ale cutiilor de scrisori, prin care pot urmari dansatorii. ''Am creat in mod intentionat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

