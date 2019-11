Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 24 de ani, originar din raionul Telenesti, locuitor al municipiului Chisinau, risca pana la doi ani de inchisoare pentru declaratie mincinoasa. Acesta a apelat la Politie si a declarat ca fost talharit. Oamenii legii au inregistrat cazul si a intrat in actiune, insa apoi au descoperit ca…

- Primarul liberal din Bals este acuzat ca ar fi agresat un tanar care transmitea live pe Facebook. Barbatul spune ca a fost lovit de edil, care i-a si distrus telefonul mobil. In schimb, primarul Madalin Teodosescu sustine ca este urmarit de ceva timp de baiat, fara sa cunosca motivul, si ca nu l-a agresat,…

- Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Harghita au declarat ca ursul care a agonizat pe sosea, intre Sovata si Praid, a fost impuscat de catre vanatori, dupa ce a fost tranchilizat, iar in aceasta cauza politistii au deschis un dosar penal, transmite news.ro.Conform IPJ Harghita,…

- Marius Barbulescu, liderul sindical al școlii de poliție Septimiu Mureșan din Cluj Napoca, a fost trimis la psiholog de comisarul șef de poliție Sorin Borzan, unul dintre șefii unitații de invațamant din Cluj Napoca. Barbulescu spune ca evaluarea lui psihologica face parte dintr-o serie de abuzuri pe…

- Planurile a patru cetateni afgani, zadarnicite de catre oamenii legii. Polițiștii de frontiera in comun cu angajații Centrului Antiterorist al SIS și in cooperare cu Procuratura municipiului Chișinau oficiul principal au neutralizat planurile a patru cetațeni ai Afganistanului,

- Un membru al unei sectii de votare din judetul Dolj este cercetat de politisti dupa ce a aplicat stampila de vot in locul unei femei de 74 de ani. Femeia a solicitat urma mobila pentru a vota, iar barbatul a mers la locuinta acesteia. Politistii au mai constatat ca sotul femeii a semnat pe listele…

- Procuratura municipiului Chișinau, oficiul Principal, anunța cercetarea penala a unui cetațean, care atunci cand lucra ca subofițer de poliție in Balți a primit 550 euro ca sa faciliteze susținerea probelor practice și obținerea de catre o persoana a permisului auto de

- Au aparut primele imagini video cu accidentul rutier produs pe 30 septembrie in Chișinau, soldat cu un mort și 28 de raniți. In clipul difuzat de un pasager in trafic se vede cum bolidul Porsche Cayenne aproape ca zboara, cu viteza foarte mare, in troleibuzul care circula regulamentar. Șoferița vinovata…