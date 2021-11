Un taximetrist a răpit, sechestrat și violat o femeie la Iași Conform datelor existente pana la aceasta ora, un taximetrist in varsta de 65 de ani a preluat o femeie din zona Gara de Nord din Iași. Barbatul a dus-o pe victima la o alta adresa decat cea solicitata iar ulterior a sechestrat-o și violat-o. Dupa ce barbatul a savarsșit infractiunea, femeia a fost dusa inapoi la Gara de Nord din Iași. Politistii au intervenit si l-au retinut pe individ pentru 24 de ore iar ulterior l-au arestat preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii Secției nr. 2 Poliție Rurala Ciurea, acționand cu operativitate, au identificat și reținut un barbat, de 65 ani, banuit de comiterea… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani a fost retinut de politistii ieseni, fiind acuzat ca a falsificat mai multe buletine de analize COVID, pe care le-ar fi pus la dispozitia unor persoane care s-au deplasat in Marea Britanie, potrivit News.ro. Politistii ieseni au facut doua perchezitii domiciliare in orasul Targu…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Iași a fost retinut de Poliție. Acesta este acuzat ca a falsificat mai multe buletine de analize COVID. Buletinele erau puse la dispozitia unor persoane care intenționau sa calatoreasca in Marea Britanie. Politistii ieseni au facut doua perchezitii domiciliare in…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Pitesti, suspectat ca a sechestrat-o si a lovit-o pe iubita sa minora, a fost retinut de politisti. Potrivit unui comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, faptele au fost comise la inceputul lunii august. Suspectul…

- O femeie in varsta de 44 de ani a fost filmata in timp ce a dat foc intr-un magazin de aparatura electronica dintr-un mall din Capitala. Conform imaginilor de pe camera de supraveghere, o femeie intra in magazin, se uita dupa camerele de supraveghere si la un moment dat se opreste intr-un punct in…

- Ieri, 13 octombrie 2021, polițiștii din Campeni au identificat și reținut o femeie, de 48 de ani, din Campeni, care este banuita de savarșirea unor furturi. In sarcina acesteia s-a reținut faptul ca, la data de 12 octombrie 2021, ar fi sustras, dintr-o piața din oraș, mai mulți saci cu legume, iar in…

- BARBAT REȚINUT DE POLIȚIȘTI, LA MIHAEȘTI Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Ramnicu Valcea, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, au reținut pentru 24 de ore, un barbat, de 71 de ani, cercetat pentru amenințare, lovire sau alte violențe și distrugere. La data de 2 septembrie…

- Reținut de polițiști pentru violența in familie și distrugere. Pe 25 august, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de violența in familie și distrugere,…