Un tavan fals a căzut peste mese la un restaurant din Brăila. 60 de persoane se aflau în interior Tavanul fals al unui restaurant din municipiul Braila s-a prabusit peste mese, duminica seara, fiind activat Planul rosu de interventie. In local erau aproximativ 60 de persoane, care au reusit sa iasa singure. Trei persoane au primit ingrijiri medicale, fara a fi nevoie sa fie transportate la spital, Planul rosu fiind dezactivat, transmite News.ro. ”Trei persoane au primit ingrijiri medicale (2 cu traumatism cranio-cerebral minor si un atac de panica) de catre echipajele SAJ si nu au necesitat transportul la spital”, a precizat sursa citata. Tavanul s-a prabusit pe o suprafata de 250 de metri… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

