Un taur a făcut praf două mașini pe DN1 la Puchenii Mari Un accident mai puțin obișnuit a avut loc in aceasta seara pe DN1, in localitatea Puchenii Mari. Un taur a fost acroșat de un autocar, animalul ajungand pe contrasens, unde a mai fost lovit inca o data de o alta mașina. Un autovehicul pentru transport persoane in timp ce se deplasa spre București ar fi acroșat un animal ( taur) care se afla pe carosabil. In momentul impactului animalul a fost proiectat pe cealalta banda( de pe același sens de mers) unde a fost lovit de un alt autoturism. Un pasager din autoturism este asistat medical la fața locului. In urma evenimentului a mai fost implicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

