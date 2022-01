Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina la Medgidia. Din primele informatii un incendiu a izbucnit la o butelie. Intreventia are loc pe strada Luminilor din Medgidia. Sursa foto cu rol ilustrativ:…

- O dubla tragedie s-a produs in cursul serii de marți, 14 decembrie 2021, intr-o o casa de pe str. Plevnei, din Cugir, a declarat Mircea Zbutea, șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Cugir. Un incendiu a izbucnit intr-una dintre camerele locuinței, din cauza unei lumanari aprinse lasate…

- Locuinta unei familii din localitatea Cosoba, judetul Giurgiu, a fost distrusa in urma unui incendiu violent, in noaptea de vineri spre sambata, produs din cauza unei sobe fara acumulare de caldura, potrivit Agerpres. "ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Cosoba, judetul…

- Un incendiu ingrozitor a avut loc in Mureș, acolo unde o familie a ajuns la spital cu rani grave, dupa ce unul dintre membri a comis o greșeala uriașa. In urma tragediei, un minor a suferit arsuri pe fața, gat și pe membrele superioare. O familie, la un pas de tragedie din cauza neatenției Accidentul…

- Pompierii militari din din Alba Iulia au fost solicitați sa intervina in localitatea Cib, comuna Almașu Mare, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa. „Detașamentul de pompieri Alba Iulia in cooperare cu SVSU Almașu Mare intervin pentru localizarea și stingerea unui incendiu in loc. Cib, com.…

- Un incendiu a izbucnit, joi dimineata, la Spitalul de Boli Infectioase Ploiesti, care este unitate suport COVID. Doi pacienti au murit, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, iar o infirmiera sufera arsuri grave.

- Militarii Detașamentului de Pompieri Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Fundu Moldovei, au intervenit cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din…

- O fata de 15 ani a sarit miercuri seara de la etajul 4 al unui bloc din Tulcea dupa ce in apartamentul in care locuia a izbucnit un incendiu. Potrivit ISU Tulcea, pompierii au intervenit miercuri seara la un...