Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Galati si cei doi fii ai sai au fost retinuti de procurorii DIICOT, fiind suspectati ca au format o grupare specializata in trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism. Cei trei sunt banuiti ca au trimis sa se prostitueze mai multe tinere, inclusiv minore, potrivit news.ro.Cei…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Galati, sub coordonarea procurorilor DIICOT Galati, au destructurat o grupare infractionala organizata, specializata in trafic de minori, trafic de persoane si proxenetism. Printre cei arestati se numara un individ caruia ii place sa se afiseze…

- Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Galati au retinut trei persoane pentru constituire a unui grup infractional organizat, trafic de persoane, trafic de minori si proxenetism, inculpatii fiind acuzati ca au obligat fete minore sa se prostitueze in Romania si Spania. Potrivit unui comunicat al DIICOT,…

- Potrivit unui comunicat de presa al IPJ Galati remis redactiei noastre, la data de 17 februarie a.c., in jurul orei 17.00, politistii Sectiei 5 Politie Rurala Radesti au intentionat sa opreasca in trafic un autoturism care circula pe D.J. 242, in localitatea Varlezi.Conducatorul auto nu a oprit insa…

- Vaslui, 4 dec /Agerpres/ - Un tanar in varsta de 30 de ani, din municipiul Barlad, acuzat ca a tras cu o arma intr-o masina, in plina strada, in noaptea de 29 spre 30 noiembrie, a fost depistat de politisti, marti seara, pe raza judetului Galati. "In urma activitatilor specifice desfasurate de catre…

- Peste 100 de persoane vor fi duse la audieri, joi, la finalul a 38 de perchezitii desfasurate de politisti si procurori la persoane din Braila, Galati si Bucuresti, suspectate de trafic de droguri de risc si mare risc.