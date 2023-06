Un tată și-a violat fiica de 12 ani timp de doi ani. Șantajatul emoțional la care era supusă copila Prima agresiune sexuala a avut loc cand fata avea 12 ani, respectiv in vara anului 2016, cand barbatul ar fi inceput sa o sarute și sa ii vorbeasca despre sex, relateaza Ziare.com.La insistențele tatalui, fata a cedat in zilele urmatoare și a fost de acord sa intrețina relații sexuale cu barbatul, chiar in patul ei.Potrivit anchetatorilor, adolescenta nu ar fi fost constransa sau amenintata in acest sens. Ar fi acceptat sa faca sex cu tatal ei de teama ca nu i se va mai cumpara ce iși dorește sau ca acesta iși va schimba comportamentul fața de ea.Pentru a o determina sa pastreze tacerea, barbatul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

