- Un copil in varsta de 10 luni a fost rapit, miercuri, in orașul Barlad din județul Vaslui. Autorul rapirii este insuși tatal sau. Rapirea copilului de 10 luni din Barlad a fost sesizata miercuri, cercetarile aratand ca a fost luat cu forța, de tatal sau, de 31 de ani, in timp ce era cu mama sa, la…

- Și-a batut fosta iubita in timp ce iși strangea bebelușul in brațe: Un tanar din Sebeș, REȚINUT de polițiști pentru 24 de ore Polițiștii din Campeni l-au reținut pe un barbat care și-ar fi agresat fosta concubina, in zona autogarii din Sebeș. A fost emis și un ordin provizoriu de protecție. Polițiștii…

- Și-a batut și amenințat soția cu moartea: Un barbat din Campeni, REȚINUT de polițiști pentru 24 de ore Polițiștii din Campeni l-au reținut pe un barbat care și-ar fi agresat și amenințat, cu moartea, concubina. A fost emis și un ordin provizoriu de protecție. In dupa amiaza zilei de marți, 9 martie…

- Un elev in varsta de 7 ani de la scoala generala din comuna Repedea a fost agresat fizic de un barbat care a intrat la ora de curs, a informat, marti, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma. Potrivit acestea, politistii Postului de Politie Comunal Repedea, au fost sesizati prin…

- Un barbat din comuna Roșia Montana a fost reținut de polițiști pentru violența in familie. Și-a agresat concubina și fiica și a distrus bunurile din locuința. Pe numele sau a fost emis și un ordin provizoriu de protecție prin care i-a fost interzis sa se apropie de membrii familiei sale. In dupa amiaza…

- In cursul saptamanii trecute, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un tanar a fost agresat fizic in zona Craica. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat victima, ca fiind un tanar de 24 de ani din municipiu, care in urma agresiunii a fost transportat…

- La data de 27 ianuarie a.c., in continuarea cercetarilor intr-un dosar penal privind infracțiunile de distrugere, lovirea sau alte violențe cat și tulburarea ordinii și liniștii publice, comise la data de 5 decembrie 2020, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Petru Rareș, au dispus punerea in executare…

- Trei barbați risca sa stea 30 de zile dupa gratii dupa ce au batut pe un al patrulea. Victima- amantul soției unuia dintre cei trei batauși. Mai mult, acesta nu doar ca a fost agresat, dar și dus și abandonat pe un camp. Polițiștii bistrițeni au reținut, pentru 24 de ore, pe trei prieteni care au batut…