- Baietelul de cinci ani a fost dus miercuri seara la spital de un echipaj de terapie intensiva al SMURD, in stop cardio-respirator, cu hipotermie si politrauma. Copilul a cazut cu bicicleta in paraul Izvor din localitatea Rodna, de pe un pod. Trupul sau a fost purtat de apa aproape 500 de metri…

- Durere fara margini, in familia unei buzoience in varsta de 40 de ani, rapusa pe data de 1 iunie de o boala nemiloasa. Loredana D. locuise in municipiul Buzau, dar emigrase in Spania acum cațiva ani. O prima tragedie avea sa-i zguduie familia din temelii acum circa șase ani, cand soțul ei a fost rapus…

- Baiețelul de 6 ani, care a disparut de acasa pe data de 26 mai, a fost gasit mort. Informația a fost confirmata de primarul localitații, Alexandru Botnari. Baiatul de 6 ani a disparut de acasa pe data de 26 mai, in jurul orei 12.00. Anterior, primarul localitații anunța ca ofera recompensa celor care…

- Cei care intra in Romania nu mai sunt nevoiti sa intre automat in carantina institutionalizata, ci se pot izola acasa. In continuare, statul poate oferi un loc intr-un centru de carantina daca persoana in cauza nu vrea sa ramana cu familia, potrivit Mediafax.Incepand de vineri, cei care se…

- Alianta pentru Unirea Romanilor din Spania face un apel catre cei care doresc sa sprijine un caz al unui roman din diaspora, iata mesajul:Din pacate ,Dumnezeu a avut mai multa nevoie de el ,decat familia lui. Salutare fraților.Vrem sa va prezentam un caz dramatic al unui tanar roman. Constantin Bogdan…

- Fiul Ralucai Badulescu a decis sa plece de acasa, in plina pandemie de coronavirus. Vedeta insa crede ca este cea mai buna decizie pentru el și spune ca are incredere in fiul ei, pentru ca este conștiincios. „Baiatul s-a orientat, a plecat la mai bine pentru ca este la ai mei acasa. A intrat in carantina…

- Durere fara margini pentru familia lui Catalin Caragea! Fostul concurent X Factor va fi inmormantat fara parinți. Din cauza epidemiei cu coronavirus, familia este blocata in strainatate!

- Criza coronavirusului incepe sa jupuiasca pielea de pe corpul Romaniei. Și ne dam seama ca avem inima acasa, un plaman, cel mai greu afectat, in Italia, altul in Spania, rinichii in Franța sau cine știe pe unde și cate o celula in orice țara unde sunt romani. Fiecare membru din familiile desparțite…