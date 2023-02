Stiri pe aceeasi tema

- Noi imagini arata durerea pe care o traiesc oamenii din Turcia. Un tata a fost surprins in timp ce ține mana fiicei moarte, prinsa sub daramaturi, dupa cutremurele care au devastat tara. Scena emoționanta a fost fotografiata in orașul turc Kahramanmaras, informeaza The Guardian, citat de digi24.ro.

- Noi imagini arata durerea pe care o traiesc oamenii din Turcia. Un tata a fost surprins in timp ce ține mana fiicei moarte, prinsa sub daramaturi, dupa cutremurele care au devastat tara. Scena emoționanta a fost fotografiata in orașul turc Kahramanmaras, informeaza The Guardian.

- aEchipa de cautare-salvare RO-USAR a participat, marti dupa-amiaza, la prima misiune in Turcia, incercand sa gaseasca si sa recupereze o familie formata din trei persoane, inclusiv un copil, care a fost prinsa sub daramaturi, la Antakya, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).…

- Tragediile sunt intalnite la tot pasul in zonele afectate de cutremurele devastatoare din Turcia și Siria. Sky News a difuzat imagini cu un tata care sapa cu mainile goale prin moloz pentru a-și scoate fetița de sub daramaturi, langa Alep.

- Cutremurul din Turcia a facut zeci de mii de victime, dintre care mii de oameni au murit. Dupa dezastrele create, au aparut o mulțime de imagini tulburatoare. Una dintre cele care ii afecteaza emoțional pe cei mai sensibili este, cu siguranța, cea in care o fetița i-a salvat viața fratelui ei cu propriul…

- Mulți sportivi turci sunt cautați. Au fost prinși sub daramaturi in teribilul cutremur de dimineața, care a facut peste 700 de victime in Turcia, Siria și Liban. Un cutremur devastator a avut loc in aceasta dimineața in Turcia. Seismul, cu magnitudinea 7,4 pe scara Richter, s-a produs la ora locala…

- Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 grade pe scara Richter s-a produs in Kahramanmaras la ora locala 04:17. In declarația facuta de Președinția pentru Managementul Dezastrelor și Urgențelor (AFAD), s-a precizat ca 76 de persoane au murit și 440 de persoane au fost ranite in cutremur pana acum. Exista…

- Cand apare sezonul 2 din „Wednesday”? A trecut mai puțin de o luna de la premiera serialului ce a facut inconjurul lumii, iar fanii așteptau cu nerabdare vești despre viitorul producției Netflix. Anunțul a fost facut recent. Cat vom mai avea de așteptat pana o vom vedea din nou pe Jenna Ortega in rolul…